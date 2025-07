Com Ancelottinho no banco, Botafogo vence o Vasco e volta ao G6

Um time passou o mês treinando. O outro, disputando a Copa do Mundo de Clubes contra os melhores do planeta. No encontro entre Vasco e Botafogo, prevaleceu a hierarquia de quem está mais preparado para brigar por grandes títulos. Neste sábado (12), no Estádio Mané Garrincha, pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro, dominante, o Glorioso venceu o Cruz-Maltino por 2 a 0. Novo técnico do Mais Tradicional, Davide Ancelotti, cujo nome ainda não está no BID da CBF, assinou a súmula como preparador de goleiros e pôde ficar no banco de reservas. Oficialmente, portanto, a equipe foi comandada pelo auxiliar Cláudio Caçapa.

O resultado leva o Botafogo de volta ao G6. O campeão de 2024 está em quinto lugar, com 21 pontos e um compromisso a menos. Já o Vasco do técnico Fernando Diniz é o 14º lugar, com 13.