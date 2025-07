Chelsea x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Em uma final inédita, ingleses e franceses duelam pelo título e pela chance de coroar seus projetos milionários no topo do futebol mundial

O novo campeão mundial de clubes será conhecido neste domingo (13). Em uma decisão europeia, Chelsea e Paris Saint-Germain fazem a grande final às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A equipe inglesa chega à final após uma vitória segura e controlada por 2 a 0 sobre o Fluminense. Enquanto isso, o PSG garantiu sua vaga com uma atuação de gala, goleando o Real Madrid por 4 a 0 na semifinal.

A final, portanto, coloca frente a frente dois gigantes em busca de uma conquista inédita neste novo formato do torneio. De um lado, a solidez defensiva e o pragmatismo do Chelsea. Do outro, o futebol ofensivo e dominante do PSG, que encantou na fase anterior. Como resultado, a promessa é de um jogo de altíssimo nível para definir quem sentará no trono do futebol mundial pelos próximos quatro anos.