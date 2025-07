Chelsea quer Donnarumma e pode fazer proposta após o Mundial de Clubes

Sem acordo de renovação com o PSG, goleiro entra na mira do clube inglês; italiano tem contrato até 2026

Na véspera da final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea, a disputa entre os clubes pode ir além do campo. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, os ingleses estão de olho em Gianluigi Donnarumma e avaliam a possibilidade de contratar o goleiro italiano.

