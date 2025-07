Chapecoense x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto de seis pontos, Verdão do Oeste e Leão Azul duelam na Arena Condá por um lugar ao sol no G-4 da Série B / Crédito: Jogada 10

A Arena Condá será o palco de um dos jogos mais importantes da rodada na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Neste domingo (13), a Chapecoense recebe o Remo às 18h30 (horário de Brasília), em um confronto direto que pode embaralhar a parte de cima da tabela da Série B. As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos e sonham com uma vaga no G-4. O duelo coloca frente a frente o 7º colocado contra o 5º. Para a Chapecoense, uma vitória em casa significa ultrapassar um adversário direto e, dependendo dos outros resultados, entrar na zona de acesso. Já para o Remo, que tem a mesma pontuação do primeiro time no G-4, vencer fora de casa é fundamental para se consolidar entre os quatro primeiros e abrir uma vantagem crucial na briga pelo acesso.

Onde assistir A partida entre Chapecoense e Remo, pelas 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 18h30. Como chega a Chapecoense A Chapecoense chega para o confronto em um bom momento e com a chance real de entrar na zona de acesso. A equipe ocupa a sétima posição, com 22 pontos, e vem de uma vitória importante fora de casa contra o Operário. Por isso, o time joga em casa dependendo apenas de si para ultrapassar um adversário direto e, com uma combinação de resultados, pode terminar a rodada no G-4. Para esta partida decisiva, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem um cenário muito favorável. Ele deve manter a base da equipe que venceu o Operário na última rodada, garantindo o entrosamento do time. Além disso, o treinador ganha o reforço do zagueiro Victor Caetano, que retorna de suspensão e fica à disposição, fortalecendo o sistema defensivo. Como chega o Remo O Remo entra em campo na Arena Condá para defender sua posição privilegiada na tabela. O time paraense é o quinto colocado, com 24 pontos, e está empatado em pontos com a primeira equipe dentro do G-4. Portanto, uma vitória fora de casa não apenas consolida o Leão na zona de acesso, como também abre uma vantagem importante sobre um rival direto na briga pela vaga.