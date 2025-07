Caçapa tem reencontro especial antes de passar a bola a Davide Ancelotti

Auxiliar permanente começou a trajetória no Botafogo em um clássico contra o Vasco: 'As semanas mais intensas da minha vida', recorda

Escrita por linhas tortas, a temporada do Botafogo anda agitada e com alguma rotatividade no banco de reservas por conta do planejamento executado pelo sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor. Na segunda-feira (7), o Glorioso se reapresentou no Espaço Lonier sob as ordens de Cláudio Caçapa , auxiliar da comissão técnica permanente. Pela terceira vez em dois anos, ele será o responsável por passar o bastão ao novo comandante do time alvinegro. Antes de entregar o elenco a Davide Ancelotti de forma definitiva e sair novamente de cena, no entanto, o ex-zagueiro terá um reencontro especial: o Vasco, neste sábado (12), às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruz-Maltino, nestas coincidências do mundo da bola, foi o primeiro adversário na trajetória de Caçapa no Botafogo. Naquele 2 de julho de 2023, o Botafogo já estava na ponta Brasileirão com uma certa folga, mas carregava uma enorme interrogação por conta da repentina saída de Luis Castro para o Al-Nassr (SAU). Como bom mineiro, o auxiliar chegou de forma discreta, soube fazer o básico e manteve aquele ritmo alucinante das partidas no Nilton Santos: 2 a 0 sobre o rival carioca e um peso tirado das costas por conta da pressão sobre o líder do torneio.

Melhor que encomenda

Em seguida, ainda com Cláudio Caçapa, o Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e repetiu o score contra o Bragantino, no Colosso do Subúrbio. Com 100% de aproveitamento, o auxiliar entregou o Fogão disparado na ponta do Brasileirão para Bruno Lage. Assim, fez o seu nome com Textor, que o contratou para ser o treinador do Daring Brussels, outra equipe da rede multiclubes do big boss norte-americano.

“As duas semanas mais intensas da minha vida foram em 2023. Aquela euforia dos jogos, da torcida, dos jogadores me jogando para cima depois do jogo contra o Bragantino… Estou capacitado para ajudar este grupo e escrever novas memórias”, pontuou Caçapa.

Momentos antagônicos para Caçapa

Com a lembrança daqueles três jogos e com o moral elevado, Caçapa retornou ao Botafogo, no início deste ano, para o lugar do interino Carlos Leiria como auxiliar permanente. Ao contrário de 2023, contudo, o momento era conturbado, e a bomba explodiu nos ombros do ex-defensor, principalmente com a derrota nos dois jogos para o Racing, na Recopa, quando o atual campeão sul-americano não viu a cor da bola diante dos argentinos. Antes de ceder a vaga a Renato Paiva, ele, então, respondeu ao Jogada10 sobre a diferença destes dois períodos como “bombeiro”.