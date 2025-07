Caçapa elogia e explica presença de Davide no banco do Botafogo: ‘Auxiliar de luxo’

O Botafogo, enfim, voltou a campo depois do Mundial de Clubes e venceu o Vasco por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Assim, no Mané Garrincha, o elenco alvinegro contou com a presença tanto do auxiliar Cláudio Caçapa quanto do futuro treinador Davide Ancelotti. O profissional, durante a coletiva de imprensa, explicou como foi essa dinâmica no clássico e elogiou o novo comandante, válido pela 13ª rodada.

Afinal, o clube carioca não teve tempo hábil para regularizar o filho do treinador da Seleção Brasileiro. Por outro lado, se aproveitou de uma brecha no regulamento para inscrevê-lo como auxiliar da preparação de goleiros.