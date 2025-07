Brasil x Venezuela: onde assistir e escalações

Seleção estreia no Grupo B da Copa América Feminina 2025 / Crédito: Jogada 10

O Brasil estreia na Copa América Feminina 2025 neste domingo (13), às 21h (de Brasília), em Quito, capital do Equador. O duelo acontece no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, com altitude de 2.850 metros, e é válido pela primeira rodada do Grupo B da competição, que será realizada entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. Colômbia, Paraguai e Bolívia completam a chave das brasileiras. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TV Brasil (TV aberta), sportv (TV Fechada) e TV Brasil Play (streaming).

LEIA MAIS: Johnson valoriza treinos da seleção feminina do Brasil na altitude Como chega o Brasil Maior vencedor da história da Copa América Feminina, com oito títulos, o Brasil aparece como grande favorito para conquistar o troféu mais uma vez. Além disso, as brasileiras, ao lado das chilenas, são as únicas que participaram de todas as nove edições do torneio. O técnico Arthur Elias, que está no comando da seleção desde 2023, faz sua estreia na Copa América Feminina. O treinador tem sido fundamental para a renovação do time, com destaque para a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024. A Seleção terá 23 jogadoras à disposição para a partida, incluindo nomes como Marta, Dudinha, Jhonson e Kerolin. Nos treinos realizados na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o técnico Arthur Elias apostou em uma postura mais ofensiva, com foco nas transições rápidas e no controle da posse de bola.

Após a disputa da Copa América Feminina, a Seleção Brasileira passa as atenções para as Eliminatórias Sul-Americanas, que começarão ainda este ano. As seleções finalistas se classificam para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Além disso, do terceiro ao quinto lugar, as equipes nacionais garantem vaga para os Jogos Pan-Americanos. Como chega a Venezuela Por outro lado, a Venezuela é comandada pelo técnico brasileiro Ricardo Belli, ex-Palmeiras, que vai tentar surpreender as brasileiras para conquistar um bom resultado em sua estreia na Copa América. Além disso, o time venezuelano conta com jogadoras que atuam no futebol brasileiro. São os casos da meio-campista Dayana Rodríguez, do Corinthians, e de Ysaura Viso, do 3B da Amazônia.