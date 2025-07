Botafogo chega a acordo para a venda de Gregore ao Al-Rayyan, do Qatar

Clube do Oriente Médio, comandando por Artur Jorge, chega a um denominador comum com o Alvinegro pela contratação do volante

Com a abertura da janela de transferências, o Botafogo chegou a um acordo para a saída de mais um titular de seu elenco. Trata-se de Gregore, que fez sua última partida com a camisa alvinegra no triunfo por 2 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, e irá se transferir para o Al-Rayyan, clube de Artur Jorge no Qatar. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube asiático oficializou o interesse no camisa 26 durante a semana e chegou a um denominador comum com a SAF alvinegra. Mesmo após bater o martelo, o meio-campista optou por estar em campo diante do arquirrival para se despedir e ajudar a equipe a vencer depois da disputa do Mundial.