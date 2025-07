Arthur Cabral ressalta superioridade do Botafogo no clássico: ‘Melhores chances’

Em seu retorno ao Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve uma atuação consistente ao vencer o Vasco por 2 a 0, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada. Autor do primeiro gol da partida, Arthur Cabral celebrou seu primeiro tento pelo clube e analisou a atuação da equipe diante do arquirrival, sob os olhares atentos de David Ancelotti e John Textor.

“Um grande resultado contra uma grande equipe, é um clássico. Essa vitória vale muito para a gente. Realmente, o primeiro tempo foi mais difícil, mas as melhores oportunidades foram nossas. No segundo, ainda mais. Acredito que merecíamos muito e saímos felizes com os três pontos”, disse.