Após derrota no fim, Hulk pede foco na Sul-Americana e em ‘ganhar do Palmeiras’

O atacante Hulk, do Atlético Mineiro, pediu para o time virar a página rapidamente. A declaração, primeiramente, veio após a dolorosa derrota para o Bahia neste sábado (12). Mesmo marcando um golaço olímpico, o jogador viu o rival vencer por 2 a 1 no fim. Apesar da grande frustração, ele já projetou os próximos desafios da equipe. O foco total, segundo Hulk, agora é a Copa Sul-Americana e o jogo contra o Palmeiras. A partida em Salvador, de fato, teve um final absolutamente eletrizante. Aos 45 minutos do segundo tempo, por exemplo, Hulk empatou o jogo em 1 a 1. Ele, aliás, marcou um golaço olímpico, de forma espetacular. No entanto, aos 51 minutos, Michel Araújo marcou para o Bahia. O gol no último lance, portanto, decretou a derrota atleticana de forma dramática.

Hulk foca nas próximas batalhas Em sua análise após o jogo, Hulk reconheceu a grande dificuldade do confronto. Ele também elogiou a intensidade do adversário jogando em seus domínios. "Claro que sabíamos que seria um jogo bastante complicado, com muita intesidade. A equipe do Bahia é muito intensa jogando em casa, sabíamos que tinhamos que estar concentrados para sair com resultado positivo", disse o atacante. O capitão do time, ademais, fez questão de valorizar a entrega de seus companheiros. Para ele, o resultado negativo não apaga o empenho do grupo em campo. "Infelizmente, não iniciamos da maneira que gostaríamos, com a vitória, mas a equipe demosntrou empenho, intesidade. Já tinha um tempo que não perdíamos no Brasileiro", afirmou o jogador, lembrando a boa fase anterior.