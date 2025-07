Zagueiro pede desculpas à torcida do Real Madrid: ‘Não estava à altura de um Mundial’

Durante a campanha do time merengue no torneio da Fifa, o jogador apresentou diversos erros. Na estreia, contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, cometeu um pênalti que gerou o gol de empate por 1 a 1. Em seguida, na segunda rodada, sofreu uma expulsão com apenas sete minutos de partida.

Vale lembrar que o goleiro Courtois criticou o zagueiro no duelo com o Pachuca, do México. Ele disse que o companheiro cometeu “duas vezes o mesmo erro”.

“São dois jogos e duas vezes um pouco o mesmo erro. Temos que ser mais inteligentes e não cometer essas falhas. Mas ele sabe disso, não tem problema. Vamos lutar por ele e vamos ganhar sem ele”, afirmou em entrevista à DAZN na ocasião.

Recentemente, Asencio acertou a renovação de contrato com o Real Madrid até junho de 2031. O zagueiro, que já foi convocado pela Espanha, agora tem uma cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões).

