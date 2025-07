Yuri Alberto seguem em transição física e desfalca o Corinthians

Centroavante participa do aquecimento com o grupo, mas segue fora da equipe enquanto se recupera de fratura na coluna. / Crédito: Jogada 10

Após dias agitados marcados pela ausência não justificada de Memphis Depay, o Corinthians seguiu trabalhando visando ao duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para domingo (14), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. Na atividade, o atacante Yuri Alberto participou do aquecimento com bola ao lado dos demais jogadores. Ainda em processo de recuperação de uma fratura na vértebra sofrida em maio, o jogador segue em fase de transição física.

Apesar de já ter aparecido em outras sessões nos últimos dias, Yuri é liberado apenas para atividades leves. Assim que os treinos táticos ou técnicos se iniciam, passa a trabalhar de forma separada. Por conta da gravidade da lesão, o clube adota uma postura cautelosa e evita estipular prazos para o retorno do camisa 9 aos gramados. Sem poder contar com Yuri Alberto para o duelo contra o Red Bull Bragantino, o técnico Dorival Júnior deve escalar Romero e Memphis Depay no comando do ataque. Depay, aliás, voltou a treinar normalmente pelo segundo dia seguido após a polêmica ausência de quarta-feira. O camisa 10 participou da atividade integralmente e deve ser titular no fim de semana. O time provável do Corinthians para a partida conta com: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Memphis Depay.