Veja os relacionados do Botafogo para clássico contra o Vasco

Glorioso embarca para Brasília com o volante Gregore, em negociação com Al-Rayyan, do Qatar; Davide Ancelotti se junta ao grupo à noite

O Botafogo embarcou para Brasília na tarde desta sexta-feira (11) para enfrentar o Vasco, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra conta com presença do volante Gregore, que pode sair do clube carioca para o Al-Rayyan, do Qatar. Havia expectativa sobre a possibilidade de ele não estar à disposição, mas o meio-campista ainda permanece no clube. O jogo será neste sábado, às 18h30 (de Brasília).

O técnico Davide Ancelotti, que comandou o treino pela manhã, segue no Rio de Janeiro para agilizar trâmites burocráticos. No entanto, ele vai se juntar à delegação à noite. Os auxiliares Luís Tevenet e Andrew Mangan; e o preparador físico Luca Guerra, portanto, estão com a delegação.