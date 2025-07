Torcedor ilustre do Botafogo desaprova contratação de Davide Ancelotti: ‘Nunca foi técnico’

Inclusive, ele comparou a passagem de Domenèc Torrent no Flamengo, em 2020, como seu argumento. Os dois profissionais estrangeiros iniciaram suas trajetórias como comandantes exatamente no futebol brasileiro.

A contratação de Davide Ancelotti como técnico do Botafogo dividiu opiniões entre a torcida e até mesmo na imprensa. Afinal, durante sua participação no programa “De Sola”, da “TNT Sports”, o torcedor do Glorioso Pedro Certezas desaprovou o acerto com o italiano.

“Eu arrisco dizer que eu nunca, na minha vida, vou ser favorável a contratar um cara que nunca foi técnico. Eu acho que eu nunca vou ser. Nunca! Teoricamente, o Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo, né? Então, teoricamente, o filho que trabalha com ele é um dos melhores auxiliares do mundo e pode vir a ser um bom técnico. Mas você pega o Domènec Torrent, que até então era o auxiliar do melhor técnico do mundo na época. Foi um fiasco”, detalhou Pedro Certezas, em referência a Pep Guardiola, comandante do Manchester City.

O rendimento defensivo no Flamengo não correspondeu às expectativas e a passagem do treinador espanhol durou apenas três meses desde a sua estreia.

Na teoria, os resultados eram animadores, já que o Rubro-Negro estava na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Além dos avanços na Copa do Brasil e Libertadores. O principal motivo de insatisfação foram as diversas goleadas que o time sofreu.

Ao todo, em 23 partidas, foram seis derrotas sofridas, sendo quatro delas por goleada. Nestes jogos em que perdeu por placares elásticos, o Flamengo levou 16 gols. Neste período, a equipe carioca teve a segunda pior defesa do Brasileirão, à frente somente do Goiás, na ocasião lanterna da edição do torneio.