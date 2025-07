Técnicos de Universidad de Chile e Colo-Colo trocam provocações antes de clássico

Confronto entre gigantes do país ocorre no Estádio Nacional, em Santiago

No próximo sábado (12), a retomada do Campeonato Chileno após a pausa para o Mundial de Clubes será em grande estilo. Às 16h (de Brasília), o Estádio Nacional, em Santiago, recebe mais uma edição do clássico entre Universidad de Chile e Colo-Colo, dois dos clubes mais populares do país andino.

A briga das equipes, por ora, se dá em esferas bem distintas quando se olha para a classificação. Enquanto La U está em terceiro lugar, com 28 pontos, apenas a quatro do líder Coquimbo Unido, o Cacique ocupa a modesta nona posição, com 21 unidades.