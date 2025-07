Técnico do Chelsea cita Fluminense e afirma que PSG é o melhor time do mundo

Comandante dos Blues lembra vitória tricolor contra o Al-Hilal e enaltece adversário na final do Mundial de clubes

O Chelsea não encantou seu torcedor na primeira fase do Mundial de Clubes, mas virou a chave a partir das oitavas de final e eliminou Benfica, Palmeiras e Fluminense. Com isso, enfrentará o PSG na final, marcada para este domingo (13). O técnico Enzo Maresca reconheceu a força do adversário e afirmou que o clube francês é o melhor time da atualidade.

Maresca, aliás, pode encerrar a temporada com dois títulos. Após conquistar a Liga Conferência, ele agora disputa a final do Mundial de Clubes. Já na Premier League, o Chelsea terminou em quarto lugar, com 69 pontos, garantindo um lugar na próxima Champions League.