Seleção feminina desembarca em Quito para Copa América

A Seleção Brasileira já está no Equador para disputar a Copa América de futebol feminino. A delegação do Brasil desembarcou nesta quinta-feira (10), em Quito, na capital equatoriana. Dessa forma, o técnico Arthur Elias terá dois dias de preparação antes da estreia contra a Venezuela, domingo (13), às 21h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Sabemos que é uma competição sempre muito disputada. Muitos nos veem como favoritos, mas isso é algo externo. Dentro de campo, precisamos impor nosso futebol para garantir os melhores resultados”, disse em entrevista à CBF TV.

A Seleção realizou um período de treinamentos na Granja Comary entre os dias 3 e 9 de julho. No Equador, o Brasil treina sexta-feira (11) e sábado (12), a partir das 16h (horário local), no CT da LDU.

O Brasil está no Grupo B junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. A Seleção é a maior campeã do torneio com oito títulos em nove edições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.