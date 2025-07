São Paulo não terá Lucas Ferreira e Lucas contra o Flamengo

Atacantes ainda se recuperam fisicamente e não vão para o jogo no Maracanã. Luciano também é desfalque no Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encerrou, nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para o confronto diante do Flamengo, que ocorre neste sábado (13), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo terá problemas para escalar o setor ofensivo da equipe, já que não poderá contar com Lucas Moura, Lucas Ferreira e Luciano.

Lucas Moura, que se recupera de uma lesão no joelho, já treina com o grupo, mas segue em transição física e ainda não está liberado para retornar aos jogos. Lucas Ferreira, por sua vez, sente dores no quadril e ficou fora das últimas atividades. Luciano cumpre suspensão automática. Além do trio ofensivo, Calleri (cirurgia no joelho) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) seguem fora. Durante os treinos da semana, Crespo testou variações no setor ofensivo. A principal dúvida está entre escalar Oscar mais adiantado ou promover a entrada do centroavante Juan Dinenno ao lado de André Silva. Com isso, Crespo deve mandar a campo a seguinte escalação: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Oscar (ou Dinenno) e André Silva. São Paulo tem novidade na lista de relacionados Outra novidade no elenco é o retorno do volante Luan à lista de relacionados. Emprestado ao Vitória em 2024, o jogador ainda não havia atuado nesta temporada com a camisa tricolor.