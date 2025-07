São Paulo enfrenta o Flamengo contra um histórico recente desfavorável

O São Paulo tem um desafio de peso pela frente neste sábado (12/7), às 16h30, no Maracanã. O Tricolor visita o Flamengo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro em busca de recuperação na tabela e de um resultado positivo diante de um rival que tem levado vantagem nos últimos confrontos.

Afinal, nos dez últimos encontros entre as duas equipes, o São Paulo venceu apenas três vezes, empatou duas e foi derrotado em cinco oportunidades. Isso representa um aproveitamento de 36,7%, com 11 pontos somados em 30 possíveis.

Além disso, no quesito ofensivo, o Flamengo também levou a melhor. Afinal, o Rubro-Negro marcou 13 gols contra oito tentos anotados pelo Tricolor no mesmo período.

Apesar do retrospecto negativo, o São Paulo guarda uma lembrança especial recente: a conquista inédita da Copa do Brasil de 2023. Na decisão, a equipe comandada à época por Dorival Júnior bateu o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida e segurou o empate em 1 a 1 na volta, levantando o troféu no Morumbi.

Além disso, o Tricolor venceu o último encontro entre as equipes. No primeiro turno do Brasileirão de 2024, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Calleri.