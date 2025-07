Santos e São Paulo firmam parceria para utilização e troca de estádios

As diretorias de Santos e São Paulo firmaram, nesta sexta-feira (11), uma parceria para a realização de jogos na Vila Belmiro e no Morumbis. Os clubes assinaram um memorando de entendimento (MoU) que prevê três partidas do Peixe no estádio são-paulino e outras três do Tricolor na casa do time da Baixada Santista.

Segundo a diretoria santista, o acordo faz parte do planejamento da atual gestão de levar jogos para outros estádios além da Vila. O Santos já mandou partidas no Allianz Parque, casa do Palmeiras, mencionou o Pacaembu como possibilidade e agora considera o Morumbis como nova opção. Com isso, o clube enviará um pedido formal à CBF para oficializar os jogos fora da Vila.