Santos acerta a renovação de contrato com joia da base

Hyan renovou vínculo até 2027 e exaltou a convivência com Neymar no elenco principal

O Santos oficializou na quinta-feira (10) a renovação contratual do meio-campista Hyan. O novo vínculofoi estendido até julho de 2027, reforçando a confiança do clube em seu potencial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Destaque recente ao marcar seu primeiro gol pela equipe principal no amistoso contra o RB Leipzig, Hyan agora mira novos objetivos dentro do clube.

” Quero ter mais chances, me firmar de vez no time principal e mostrar de verdade quem é o Hyan para a torcida santista. Se Deus quiser, vou fazer uma grande temporada com o grupo”, afirmou o jogador.

Na atual temporada, Hyan fez apenas uma aparição em jogos oficiais, entrando nos minutos finais da partida contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Contudo, mesmo com o tempo de jogo limitado, o meia comemora o convívio com o elenco profissional, especialmente por dividir o dia a dia com Neymar, principal nome da equipe em 2024.

“Ele é simplesmente genial. Ninguém questiona o talento dele, e além disso é um cara que ajuda muito dentro e fora de campo. Estou feliz por dividir o vestiário e o campo com ele”, completou.