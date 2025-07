Rennes recusa empréstimo de Andrés Gómez ao Vasco

O Vasco tentava o empréstimo do atacante Andrés Gómez para reforçar o elenco neste segundo semestre. No entanto, o Rennes, da França, não concordou com o modelo de negócio e deixou claro que só pretende vender o jogador colombiano em definitivo. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Além disso, o clube carioca buscou a contratação de Félix Correia, do Gil Vicente, entretanto as conversas também não avançaram. Os nomes fazem parte da lista de Admar Lopes, novo diretor de futebol, assim como Alan Minda, do Cercle Brugge, da Bélgica.