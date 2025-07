Presidente de LaLiga define Mundial como ‘fracasso’ e cita danos ao futebol europeu

Javier Tebas volta a se opor à Fifa, ressaltando que o risco para jogadores e ligas é maior do que o benefício em si com o torneio de clubes

Com a proximidade do encerramento do Mundial de Clubes, Javier Tebas, presidente de LaLiga, voltou a se manifestar de forma contrária ao torneio da Fifa. Após sentenciar a competição como “absurda” e criticar os impostos incididos sobre premiação, o mandatário afirmou que a disputa é um “fracasso financeiro” e destacou que os clubes europeus sairão dos Estados Unidos como os mais prejudicados.

“Temos que analisar o risco para o ecossistema do futebol. No outro país, isso é comum para jogadores profissionais, como aqueles que ganham 2 milhões de euros por mês. Isso prejudica a todos; talvez aqueles que ganham este valor sejam os que têm um fardo inicial muito significativo, e coloca em risco a indústria do futebol que construímos ao longo de muitos anos. Se isso continuar a médio prazo, a indústria do futebol nas outras Ligas Nacionais se unirá”, concluiu o cartola espanhol.

