Filipe Luís e comissão técnica não estão satisfeitos com comprometimento do centroavante nas últimas atividades no Ninho do Urubu

O atacante Pedro está fora do jogo entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não participou do treinamento coletivo na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, e não está entre os relacionados por Filipe Luís para a partida que marca o retorno do time ao Brasileirão. A informação é do “ge”.

No entendimento de Filipe Luís e seus auxiliares, Pedro não está tendo grande rendimento nas atividades no Flamengo. Aliás, na semana passada, o jornalista Mauro Cézar Pereira informou que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta para vender Pedro. A informação, assim, causou mal-estar no clube.