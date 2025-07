Novorizontino x América/MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Para tentar deixar para trás os resultados ruins das últimas rodadas, Novorizontino e América Mineiro se enfrentam neste sábado (12), às 16h, no Jorge Ismael de Biasi. O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Apesar de viver um momento complicado na competição, o Tigre está dentro do G4, na terceira colocação, com 27 pontos. Já o Coelho tenta se aproximar da zona do acesso. No momento, os mineiros estão na 12ª posição, com 20 pontos.