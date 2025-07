Novo técnico do Botafogo impressiona por boa compreensão do português

Novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti nem estreou, mas já causou boa impressão nos seus primeiros dias. Além da sua forma de trabalho, a compreensão do português chamou atenção por quem atua nos bastidores do Glorioso. O italiano não precisa de intérprete para tradução das falas. As informações são do “ge”.

O auxiliar Andy Morgan, nascido na Inglaterra, e o preparador físico Luca Guerra, nascido na Itália, não conseguem conversar em português e precisam de um intérprete. Além deles, o espanhol Luis Tevenet, também auxiliar, chegará para fazer parte da comissão. Davide Ancelotti, aliás, já fez uma cobrança ao seus auxiliares para acelerarem o aprendizado da língua portuguesa.