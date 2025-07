No radar do Arsenal, Gyokeres informa que não atuará mais pelo Sporting

Sueco não gostou da postura do clube português sobre sua possível transferência e comunicou ao presidente que pretende sair

Cobiçado no mercado, Viktor Gyokeres informou ao Sporting, de Portugal, que não atuará mais pelo clube. De acordo com o portal “The Atletic”, o atacante conversou com o presidente dos Leões, Frederico Varandas, e não se apresentou para treinar na pré-temporada.

Afinal, o jogador é alvo do interesse do Arsenal, da Inglaterra, na atual janela de transferências. Ainda segundo a publicação, o sueco não gostou da postura do clube português em relação a sua possível transferência.