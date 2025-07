Matheus Babi projeta reação do ameaçado Juventude em retorno do Brasileirão

Papo terá pela frente confronto direto no Z4 contra o Sport na próxima segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada

Em situação desconfortável no Brasileirão, o Juventude espera aproveitar o retorno do campeonato para reagir diante do lanterna Sport. O time gaúcho, penúltimo colocado com oito pontos, recebe o Leão pernambucano na próxima segunda-feira (14), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 13ª rodada.

O atacante Matheus Babi confia na preparação do elenco durante a pausa da competição. A expectativa, portanto, é a de que o Papo consiga, se recuperar na tabela. A começar por um triunfo no confronto direto contra o Rubro-Negro, que aparece com apenas três pontos.