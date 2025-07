Marquinhos vê PSG com ‘chance de ouro’ para completar temporada perfeita

Time francês é o atual campeão europeu e pode conquistar a primeira edição do Mundial em formato similar de Copa do Mundo

O Mundial de Clubes de 2025 foi a primeira edição do novo formato similar a Copa do Mundo de seleções. Apesar da derrota para o Botafogo na fase de grupos, o PSG avançou em primeiro no Grupo B. Contudo, o time não sofreu no mata-mata. Na semifinal, por exemplo, goleou o Real Madrid por 4 a 0.

“Cada jogo tem a sua própria história. Sim, nós fizemos bons jogos, tivemos boas vitórias, mas agora é a final contra o Chelsea, e vai ter a sua própria história também. O que eu posso dizer é que o nosso time está pronto para conquistar o título, vamos ver como será na final”, afirmou o zagueiro.

O PSG decide o título do Mundial de Clubes contra o Chelsea, domingo (13), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

