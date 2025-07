Luis Enrique revela o segredo do PSG antes da final: ‘A verdadeira estrela é a equipe’

O técnico do PSG, Luis Enrique, concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (11). Ele, primeiramente, projetou a grande final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. O espanhol, aliás, ironizou a boa fase de sua equipe e pregou humildade antes da decisão. A sua principal mensagem, contudo, foi sobre a força do coletivo. Segundo ele, a filosofia do time é clara: “a verdadeira estrela é a equipe”.

Questionado sobre o bom momento do time, Luis Enrique foi bastante irônico. Ele afirmou que o momento atual não é o melhor do clube na temporada: