Liverpool aposenta a camisa 20 em homenagem a Diogo Jota

De acordo com o clube, a decisão de retirar o número contou com o apoio da esposa de Jota e de toda a família.

“Após conversar com sua esposa, Rute, e com a família, o clube pode confirmar que a camisa número 20 será aposentada em todas as categorias, incluindo o LFC Women e a Academia. Essa é uma forma de honrar não apenas a enorme contribuição que nosso menino de Portugal deu ao time nos últimos cinco anos, mas também o impacto pessoal que teve sobre colegas, funcionários e torcedores, e os laços profundos que construiu com todos eles”, diz o comunicado.

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota.