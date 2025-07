Landim, ex-presidente do Flamengo, faz proposta por SAF de clube brasileiro

Consórcio Dragão, liderado pelo dirigente, promete investir até R$ 500 milhões no Confiança-SE, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro

O Consórcio Dragão, liderado por Landim, encaminhou uma oferta ao Confiança com a promessa de fazer investimento que chegarão a R$ 500 milhões no decorrer dos próximos dez anos.

Rodolfo Landim, que foi presidente do Flamengo em uma das épocas mais vitoriosas da história do clube, quer comprar a SAF do Confiança-SE. O clube, com 24 conquistas do Campeonato Sergipano, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira (8), aliás, a equipe assegurou classificação para a semifinal da Copa do Nordeste ao despachar o Vitória, em pleno Barradão .

Inicialmente, o montante serviria para construir um novo Centro de Treinamento de alto padrão. desenvolver as categorias de base, com metodologia própria e foco em formação de talentos da região, modernizar o Estádio Sabino Ribeiro, além de estabelecer parceria com o Governo do Sergipe para viabilizar a transformação da Arena Batistão, ampliar o sócio-torcedor, patrocínios e monetização de ativos digitais e investir diretamente no elenco profissional e na gestão do futebol com profissionais de excelência.

As metas apresentadas no projeto que conta, ainda, com o ex-vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, e empresários sergipanos de renome sergipanos, são promover:

– Estabilidade: equalizar passivos, melhorar estrutura e profissionalizar a gestão;

– Competitividade: alcançar a Série B nos próximos 3 anos e disputar acessos à divisão de elite;