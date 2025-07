Internacional libera promissor goleiro para acertar com clube da Itália

Henrique, porém, ainda não foi integrado efetivamente no grupo principal, já que o elenco conta com outros cinco goleiros: Rochet, Anthoni, Ivan, Kauan Jesus e Diego Esser. Ou seja, inicialmente, Menke seria a sexta alternativa para a posição.

O Internacional aceitou a oferta de empréstimo de um ano do Como, da Itália, pelo promissor goleiro Henrique Menke, que já viajou para acertar os últimos detalhes. Os italianos ainda têm a opção de compra ao fim do vínculo de uma temporada. A diretoria entende que esta é uma boa oportunidade para o jogador ganhar experiência profissional.

Menke ainda não teve a chance de estrear profissionalmente. Pelo time sub-20, fez 14 partidas. Apesar de ainda estar no início da carreira, ele frequentemente é convocado para a seleção brasileira sub-20. Inclusive, Henrique compôs o grupo que foi campeão do Sul-Americano, no começo do ano.

Goleiro do Internacional se notabiliza por histórico na Seleção de base

A passagem pela seleção brasileira, inclusive, foi essencial para despertar o interesse do Como. Se as tratativas tiverem um desfecho positivo, o espanhol Cesc Fabregas, ex-meio-campista com passagem de destaque por Arsenal, Barcelona e Chelsea e campeão do mundo pelo seu país na Copa de 2010, será o técnico de Menke.

Outro campeão do mundo que defende o Como é o goleiro Pepe Reina. Ele passou por clubes expressivos na Europa, como Aston Villa, Bayern Munique, Barcelona, Lazio, Liverpool, Napoli e Villarreal.