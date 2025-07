Hora de voltar ao Brasileiro e às competições sul-americanas

Passado o sonho do Mundial, com ótimo saldo para os times brasileiros, atenções se concentram na janela aberta para entrada e saída de jogadores

O Mundial de Clubes nos Estados Unidos termina no próximo domingo (13) com o duelo entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Se fizermos um balanço da participação dos times brasileiros na competição, podemos dizer que foi bem positivo, até acima do esperado.

Sem dúvida, o triunfo mais impactante foi o do Glorioso, que superou por 1 a 0 a equipe francesa, campeã europeia, num jogo defensivamente espetacular e em que deu pouquíssimas oportunidades ao melhor time do planeta na atualidade. Aliás, até aqui, o Botafogo foi o único a conseguir balançar as redes do Paris Saint-Germain, que, no Mundial, atropelou times poderosos como Real e Atlético de Madrid com vitórias por 4 a 0. O Flamengo também fez um ótimo jogo diante do Chelsea, ganhando com muita autoridade por 3 a 1, mas ficou na fase seguinte ao ser derrotado por 4 a 2 pelo gigante alemão Bayern de Munique, sem apresentar muita resistência.

O Palmeiras, único brasileiro a não vencer um europeu, caiu diante do próprio Chelsea nas quartas de final, após eliminar o Botafogo na prorrogação nas oitavas. Já o Fluminese surpreendeu o mundo ao superar Internazionale de Milão, vice-campeã europeia, e Al-Hilal e chegar às semifinais, parando no Chelsea.

Janela aberta no retorno do Brasileiro, Liberta e Sula

Passado o sonho do Mundial, é hora de voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Sul-Americana. Com a janela aberta para entrada e saída de jogadores, muita coisa pode mudar neste segundo semestre. O Botafogo já perdeu Igor Jesus e Jair, o Flamengo ficou sem Gerson, o Palmeiras não terá mais Estêvão. São os clubes brasileiros tendo sempre que se reinventar.