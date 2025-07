Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam, neste sábado (12), às 16h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em duelo de opostos, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 16h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com melhor defesa e ataque da competição, o Rubro-Negro é o líder da competição, com 24 pontos, e quer se isolar no topo da tabela. Do outro lado, o Tricolor ocupa a 14ª posição, com 12 pontos, um a mais que o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, os paulistas perderam quatro e venceram apenas uma partida.

Na história, Flamengo e São Paulo, afinal, já se enfrentaram 118 vezes em partidas oficiais. O Tricolor leva vantagem no retrospecto, com 46 vitórias, contra 39 do Rubro-Negro e 33 empates.