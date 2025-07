Fifa define arbitragem para a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG

Árbitro iraniano Alireza Faghani, que apitou a eliminação do Palmeiras, comandará o duelo decisivo neste domingo no MetLife Stadium

O árbitro da final do Mundial de Clubes já está definido. Alireza Faghani, de 47 anos, será o responsável por comandar o duelo entre PSG e Chelsea no domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Natural do Irã e com nacionalidade australiana, ele é um dos nomes mais experientes do quadro da Fifa.

Esse será o terceiro jogo de Faghani nesta edição do Mundial. Ele apitou a eliminação do Palmeiras para o Chelsea nas quartas de final do torneio. Na ocasião, o time inglês venceu por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal, onde acabou eliminando o Fluminense. Além disso, o árbitro também esteve no jogo de abertura, entre Al Ahly e Inter Miami, que terminou empatado sem gols.

Com selo Fifa desde 2008, Faghani tem longa trajetória no futebol internacional. Antes de virar árbitro, atuou como jogador na terceira divisão do Irã. Seguiu a profissão do pai e fez sua estreia no apito em 2007, na liga iraniana.

Ganhou projeção mundial ao participar da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Depois disso, foi eleito o melhor árbitro da Ásia em 2016, atuou na Copa das Confederações de 2017 e esteve também no Mundial da Rússia, em 2018. Desde 2019, trabalha na liga australiana.

Dessa maneira, o árbitro agora terá a responsabilidade de apitar uma das partidas mais esperadas do ano, entre o campeão da Champions e o vencedor da Liga Conferência.