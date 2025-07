Ex-técnico afirma que Neymar é melhor que Cristiano Ronaldo

“Você não pode comparar o Neymar com o Cristiano porque o Cristiano tem cinco ou seis bolas de ouro? Posso, sim, tecnicamente o Neymar é melhor que o Cristiano Ronaldo. Agora, para ter uma Bola de Ouro, é outra história”, disse o ex-técnico no “Abre Aspas”, do GE.

Neymar é melhor que o Cristiano Ronaldo? Para o ex-técnico René Simões, o brasileiro é tecnicamente melhor que o português e por isso, apesar do jogador do Santos não ter conquistado nenhuma Bola de Ouro, ele pode sim fazer essa comparação.

Neymar e Cristiano Ronaldo seguem em atividade no futebol. O brasileiro, com 35 anos, atualmente defende o Santos. Enquanto o português, aos 40 anos, está no Al-Nassr. No entanto, CR7 viveu anos de protagonismo no futebol mundial ao lado de Messi. Os dois ficaram anos disputando o melhor jogador do mundo. Assim, o português venceu seis vezes – sendo quatro consecutivas: em 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020.

Por outro lado, o mais perto que Neymar Jr chegou de ganhar a Bola de Ouro foi em duas ocasiões. A primeira em 2015, quando defendia o Barcelona, e em 2017, já atuando pelo Paris Saint-Germain.

Neymar voltou a atuar pelo Santos

Após renovar seu vínculo com o Santos, Neymar voltou a atuar pelo clube nesta quinta-feira (10), na vitória por 3 a 1 contra o Desportiva Ferroviária no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Aliás, o camisa 10 foi o autor de um dos gols e contribuiu com outro. Ele marcou o primeiro de pênalti e deu assistência para Guilherme fazer o segundo. Pituca marcou o terceiro.