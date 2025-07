Éder Militão reacende polêmica com Karoline Lima em homenagem à filha: ‘Pai reborn’

Filha do ex-casal completou três anos na última quinta-feira, dia 10 de julho, e ganhou uma festa de aniversário no Rio de Janeiro

“Três anos da maior alegria da minha vida, do sorriso que enche meu coração de felicidade e olhar que acalma meu coração. Cecília, minha filha, que Deus siga abençoando sua vida com amor e que possa te ajudar a escrever capítulos lindos em toda sua vida. Papai te ama muito, filha”, escreveu.

Éder Militão usou suas redes sociais na última quinta-feira (10) para celebrar o aniversário de três anos da filha Cecília. Apesar de ter feito a postagem com tom afetuoso, declarando-se à menina, seguidores resgataram polêmicas envolvendo a participação do zagueiro do Real Madrid na criação da criança — no vínculo afetivo e financeiro — nos comentários.

Nos comentários, uma predominância de mensagens recordando especialmente a polêmica de Pirituba se sobressaiu. Trata-se ainda do início dos desentendimentos entre o ex-casal, quando o jogador propôs que Karoline Lima fosse morar com a filha no bairro da zona oeste de São Paulo. Com um dos salários mais altos do futebol europeu, o defensor sofreu inúmeras críticas de internautas pela postura com a família.

“Vão comemorar em Pirituba?”, questionou uma internauta, enquanto outra respondeu: “Imagina se não fosse a maior alegria…”. Em uma das interações, uma seguidora chegou a referir-se ao atleta como “Pai reborn”.