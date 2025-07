Dudu entra com queixa-crime contra Leila Pereira e batalha judicial ganha novo capítulo

Atacante alega difamação e injúria; além da ação penal, caso tem desdobramentos na Justiça Cível e no STJD, com audiência já agendada

A briga entre Dudu e Leila Pereira ganhou um novo e sério capítulo nos tribunais. O atacante do Atlético Mineiro, primeiramente, apresentou uma queixa-crime contra a presidente do Palmeiras. Ele a acusa formalmente de difamação e injúria por declarações da dirigente. O caso, aliás, se soma a outras ações na Justiça Cível e no STJD. Uma audiência no tribunal desportivo, inclusive, já está marcada para a próxima semana.

A nova ação penal de Dudu tramita na 13ª Vara Criminal de São Paulo. A defesa do jogador, por exemplo, entende que as falas de Leila visavam manchar sua reputação. Uma audiência para este caso específico foi marcada para o dia 26 de agosto. A presidente do Palmeiras, por sua vez, informou que o caso já está com seus advogados.