Diretoria do Grêmio prioriza a chegada de três reforços

Clube busca um zagueiro destro, um primeiro volante e um meio-campista com características ofensivas

O Grêmio promete intensificar os esforços para reforçar o elenco nesta janela de transferências. O objetivo da diretoria é contratar um zagueiro destro, um primeiro volante e um meio-campista com características criativas.

Com relação ao defensor, um desejo desde o fim do ano passado, o clube já tentou Adryelson, mas a alta pedida do Lyon, acima de R$ 26 milhões, e a postura irredutível em apenas aceitar vendê-lo atrapalharam o negócio.