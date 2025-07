Diniz deve repetir escalação de último jogo do Vasco

Ao voltar a campo neste sábado (12/7), após exatamente um mês sem jogar, o Vasco deve repetir a escalação de seu último compromisso. Assim, Fernando Diniz deverá mandar a campo contra o Botafogo a mesma formação utilizada na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no MorumBIS, na última partida do time antes da paralisação para a Copa do Mundo.

Diniz, aliás, terá quase 100% do elenco à disposição. No entanto, não pode contar com Adson, que fraturou a tíbia da perna direita no treino da última segunda-feira (7/7), e Thiago Mendes, que ainda não foi regularizado e sequer viajou a Brasília.