Dentro e fora de campo: Neymar realiza sonho de torcedor com síndrome rara

Neymar já tinha balançado as redes antes mesmo de contribuir diretamente com a vitória santista em amistoso contra a Desportiva Ferroviária, em Cariacica, no Espirito Santo. Isso porque o astro do Santos realizou o sonho de Vicente Moreira, de 10 anos, diagnosticado com uma síndrome mitocondrial degenerativa e sem diagnóstico definitivo. O registro do encontro, inclusive, comoveu fãs e torcedores.

A visita aconteceu às vésperas do amistoso, ainda no hotel onde a delegação santista estava concentrada. O camisa 10 se encontrou com Vicente em um espaço reservado para eles, conversou com o menino, posou para fotos e entregou uma camisa autografada.