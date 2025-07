Crystal Palace perde vaga na Liga Europa por causa de John Textor

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Nottingham Forest havia se classificado inicialmente para a Liga Conferência, ao terminar a Premier League em sétimo lugar. Com a mudança, sobe uma posição nas competições europeias e assume o lugar do Crystal Palace, que disputará agora o terceiro torneio continental em importância no futebol europeu.

Essa troca aconteceu por causa de uma situação envolvendo o Lyon. O clube francês, que havia sido rebaixado para a segunda divisão, conseguiu reverter a decisão e garantiu sua permanência na Ligue 1. Dessa forma, assegurou sua vaga nas competições europeias.

A confusão tem relação com John Textor, que tinha participação acionária nos dois clubes: Crystal Palace e Lyon. De acordo com as regras da Uefa, dois times ligados ao mesmo grupo proprietário não podem disputar a mesma competição europeia.

Textor chegou a vender os 43% que possuía no clube inglês para Woody Johnson, dono do New York Jets, e também renunciou ao cargo de liderança que ocupava no Lyon, hoje comandado por Paulo Fonseca. No entanto, essas mudanças aconteceram após o prazo final estabelecido pela Uefa, que foi 1º de março.