Corinthians fará esquema especial para biometria facial na Neo Química Arena

Clube dobra número de funcionários e solicita que torcedores entrem com antecedência no jogo contra o Bragantino, neste domingo (13)

O Corinthians está organizando um esquema especial para o primeiro dia de uso do sistema de reconhecimento facial na Neo Química Arena, neste domingo (13), no jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão. A partida marca o retorno das duas equipes após a disputa do Mundial de Clubes.

Ao todo, o clube separou 130 funcionários para atuar em todas as entradas do estádio e solucionar eventuais problemas de identificação. O sistema de reconhecimento facial será obrigatório para os 20 clubes que disputam o Brasileirão. O diretor de tecnologia do Corinthians, Marcelo Munhoes, comentou sobre o tema.