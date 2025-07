Com Arias cobiçado, Fluminense terá que ser assertivo e preencher lacunas do elenco

Apesar de Renato Gaúcho ter mostrado variações táticas interessantes, que podem ser exploradas no segundo semestre, ele necessita ter mais recurso técnico para almejar conquistas. Na reta final da competição, a falta de reposição no banco pesou, nos dois extremos do time: defesa e ataque. As laterais e os volantes deram conta do recado, apesar de Guga não ter ido bem na semi, enquanto Fábio reina no gol.

Após uma campanha histórica no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense se prepara para voltar à realidade do intenso calendário do futebol brasileiro a partir da próxima semana. No entanto, apesar da quarta colocação no torneio da Fifa, o desempenho evidenciou a necessidade de ser assertivo na atual janela de transferências para buscar um título até o fim de 2025.

Afinal, existe um risco do principal craque do time ser negociado. Arias chamou atenção do mundo do futebol com excelentes atuações, muita personalidade e até um gol de falta. Diante disso, o Wolverhampton, da Inglaterra, acenou com uma proposta pelo colombiano, que se firmou também em sua seleção e pode estar na próxima Copa do Mundo.

A permanência do ídolo seria um dos principais reforços para o Tricolor, semelhante ao que aconteceu quando ele renovou, mesmo tendo propostas de clubes como o Zenit, da Rússia, Girona, da Espanha, e Galatasaray, da Turquia. No entanto, o interesse agora é de uma equipe da Premier League, e o atleta, que foi às lágrimas com a eliminação no Mundial, nunca escondeu o desejo de atuar na Europa.

Setores mais carentes e falta de opções no banco

No sistema defensivo, Renato Gaúcho optou por três zagueiros, que foram muito bem na competição (Thiago Santos, Freytes e Ignácio). Por outro lado, não teve reservas à altura, algo que pesou na eliminação para o Chelsea. Thiago Santos e Manoel estão em outra rotação no momento e não oferecem a mesma intensidade que os titulares.