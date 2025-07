Benfica chega a acordo com Jorge Jesus após disputa judicial

Treinador havia acionado o clube no Tribunal Arbitral do Esporte por descumprimento contratual

O Benfica anunciou nesta sexta-feira (11) que chegou a um acordo com o técnico Jorge Jesus sobre pendências relacionadas ao Imposto de Renda (IRS), que estavam previstas em contrato. A notícia vem dois dias depois de Jorge Jesus ter aberto um processo contra o Benfica no Tribunal Arbitral do Esporte (TAD). No site da entidade, constava que o treinador havia pedido uma arbitragem voluntária sobre questões trabalhistas, alegando descumprimento contratual.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a um entendimento com o seu antigo treinador, Jorge Jesus, relativamente a um acerto fiscal de IRS e que lhe era devido contratualmente. Dessa forma, o Clube agradece a colaboração de Jorge Jesus e dos seus representantes na resolução de todo este processo que, desta forma, se encerra em definitivo”, diz o comunicado do clube.