Bayern de Munique busca Luis Díaz, mas avalia alternativas no mercado

Liverpool deve dificultar contratação do atacante colombiano e clube analisa jovens talentos no futebol alemão

O Bayern de Munique quer contratar Luis Díaz, mas sabe que convencer o Liverpool a liberá-lo não será nada fácil. O atacante colombiano, de 28 anos, também é o nome preferido do Barcelona no momento, pelo menos sob o ponto de vista esportivo. Porém, qualquer negociação depende de muitos fatores, principalmente financeiros, considerando o peso do Liverpool no mercado.

Enquanto monitora a situação de Luis Díaz, o Bayern já avalia outros nomes para reforçar o setor ofensivo. Um deles é Nick Woltemade, meia-atacante de 1,98m e 23 anos, que vem se destacando pelo Stuttgart. O clube alemão, no entanto, não quer vendê-lo.