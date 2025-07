Barcelona planeja ter Messi na reabertura do Camp Nou

O Barcelona sonha em ter Lionel Messi como grande protagonista na reabertura do novo Spotify Camp Nou. A diretoria quer prestar uma homenagem ao maior jogador da história do clube durante a cerimônia de inauguração do estádio reformado e, segundo informações da imprensa espanhola, espera contar com o apoio do craque argentino para tornar isso possível.

A ideia do Barça é realizar o evento quando as obras estiverem totalmente concluídas, com a nova cobertura instalada. De acordo com o cronograma atual, a previsão é que isso aconteça no verão europeu de 2026, o que permitiria a cerimônia de inauguração e o tributo a Messi na temporada 2026/27.

Se a cobertura não ficar pronta a tempo, o clube está disposto a adiar o evento para garantir que a festa aconteça com o estádio 100% finalizado. Outros grandes nomes da era mais vitoriosa do Barcelona também devem participar da cerimônia ao lado do camisa 10 histórico.

No entanto, o ‘Mundo Deportivo’ afirma que Messi ainda não recebeu nenhum convite formal do Barcelona para começar a discutir os detalhes do possível retorno ao estádio.

Messi negocia renovação com o Inter Miami

Atualmente, Messi negocia a renovação com o Inter Miami, onde tem contrato até dezembro de 2025. Porém, seu foco é disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. Caso o plano do Barcelona avance, ele pode voltar a ser ovacionado pelos torcedores no novo Camp Nou. O estádio, inclusive, terá capacidade para quase 105 mil pessoas e será o maior estádio da Europa.