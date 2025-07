Bahia x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto pelo G4, Bahia e Atlético se enfrentam neste sábado (12), às 21h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Tricolor de Aço e o Galo estão separados por apenas um ponto. Dessa forma, ambos podem entrar no grupo de classificados para a fase de grupos da Libertadores de 2026 em caso de vitória.

Bahia e Atlético já se enfrentaram 59 vezes na história. O Galo, no entanto, leva vantagem. Afinal, são 24 vitórias contra 16 do Tricolor de Aço, além de 19 empates. Contudo, o time baiano levou a melhor no último confronto e venceu por 3 a 0, em jogo válido pelo segundo turno do Brasileirão do ano passado.