Athletico x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Goiás fazem um confronto de equipes que brigam na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite deste sábado (12), às 20h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

O Rubro-Negro chega embalado de vitória fora de casa e com o retrospecto de três triunfos nos últimos quatro jogos. Uma vitória fará o Furacão, sexto colocado com 23 pontos, dormir no G4 e, com uma combinação de resultados, terminar a rodada por lá. Já o Esmeraldino, vice-líder com 30 pontos, não quer ver o Coxa se distanciar na liderança e tenta a recuperação após o empate dentro de casa na última rodada.